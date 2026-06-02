JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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02.06.2026 15:59:42
Trump Megadonor Gave $5.5 Million Estate to Robert F. Kennedy Jr.’s Anti-Vaccine Group
A Mellon heir transferred the adjacent Connecticut properties, covering about 300 acres, at no cost to Children’s Health Defense last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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