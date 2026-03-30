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30.03.2026 06:14:38
Trump meldet Zerstörung weiterer Ziele im Iran
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump im Iran mehrere wichtige Ziele angegriffen und zerstört. "Großer Tag im Iran", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Viele seit langem verfolgte Ziele seien vom "großartigen" US-Militär, dem besten und tödlichsten der Welt, ausgeschaltet und zerstört worden, erklärte er. Weitere Einzelheiten dazu nannte Trump jedoch nicht./ln/DP/zb
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