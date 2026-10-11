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11.10.2026 16:54:38
Trump: Moskau und Kiew stoppen Angriffe auf Energieanlagen
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat zum wiederholten Mal verkündet, dass die Ukraine und Russland künftig auf Angriffe auf den Energiesektor der jeweils anderen Kriegspartei verzichten wollen. Die teilweise Waffenruhe gelte mit sofortiger Wirkung, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Beide Seiten haben dem zugestimmt. Bitte halten Sie sich daran!" Bestätigungen aus Russland und der Ukraine für die Übereinkunft lagen zunächst nicht vor.
Mit einer ähnlichen Äußerung war Trump bereits Mitte September vorgeprescht. Beide Seiten hatten ihre Angriffe danach allerdings fortgesetzt./jcf/DP/he
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