Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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06.04.2026 22:35:00
Trump moves to scrap utility bill aid for Americans, as soaring energy costs hit over $1,000 on average this winter
The White House is moving to scrap a program that helps low-income people pay their utility bills at a time when Americans’ energy costs are surging.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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