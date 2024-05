Trump nach Schuldspruch: Urteil ist eine 'Schande'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seine Verurteilung im Schweigegeldprozess in New York als "Schande" bezeichnet. Der Richter sei korrupt gewesen und das "wirkliche Urteil" werde bei der US-Präsidentenwahl im November fallen, sagte der Republikaner am Donnerstag in New York./nau/DP/zb