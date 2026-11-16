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16.11.2026 22:20:10
Trump Nominates Budget Deputy for Nonpartisan Federal Watchdog Role
The move could put a top administration official in charge of an oversight agency that has faulted the White House for past violations of the law.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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