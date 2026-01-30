|
30.01.2026 13:01:38
Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen. Das teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Der US-Senat muss Trumps Kandidaten noch als künftigen Leiter der Federal Reserve bestätigen./ngu/DP/jha
