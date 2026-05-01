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01.05.2026 18:53:39

Trump plant höhere Zölle auf EU-Fahrzeugimporte

Von Gavin Bade

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump plant höhere Einfuhrzölle auf EU-Fahrzeuge. Wie Trump am Freitag mitteilte, werden die USA die Zölle auf Automobile aus der Europäischen Union von 15 auf 25 Prozent anheben. Er warf der EU vor, ein im vergangenen Jahr unterzeichnetes Handelsabkommen nicht einzuhalten. "Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass ich aufgrund der Tatsache, dass die Europäische Union unser vollständig vereinbartes Handelsabkommen nicht einhält, nächste Woche die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der Europäischen Union, die in die Vereinigten Staaten kommen, erhöhen werde", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Der Zoll wird auf 25 Prozent erhöht."

Die US-Zölle auf EU-Automobile wurden im vergangenen Jahr im Rahmen eines von Trump mit der Europäischen Union in Schottland unterzeichneten Handelsabkommens auf 15 Prozent festgesetzt. Die EU senkte europäische Zölle und Handelsbarrieren für US-Waren. Europäische Abgeordnete sind derzeit dabei, dieses Abkommen zu ratifizieren, haben es jedoch noch nicht gesetzlich verankert.

Die USA haben bisher noch keine offiziellen Maßnahmen zur Erhöhung der Zölle ergriffen, und Trump nutzt Drohungen auf seiner Social-Media-Plattform häufig als Mittel, um Zugeständnisse von Handelspartnern zu erhalten. Das Weiße Haus gab keinen genauen Tag an, an dem die erhöhten Zölle in Kraft träten, oder was die EU tun müsse, um die Erhöhung zu verhindern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2026 12:54 ET (16:54 GMT)

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