Trump plant Zoll von 10 oder 15 Prozent für rund 150 Länder

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump will Briefe an viele Länder verschicken, in denen er einen pauschalen und einseitigen Zollsatz festlegt, der 10 oder 15 Prozent betragen könnte. "Wir werden an weit über 150 Länder Briefe mit Zahlungsaufforderungen und detaillierten Angaben zu den Zöllen verschicken", sagte Trump vor Reportern. "Es wird für alle dasselbe sein, für diese Gruppe", sagte der Präsident bei einem Treffen im Weißen Haus mit dem Kronprinzen von Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa.

"Das sind keine großen Länder, und sie machen nicht so viele Geschäfte. Nicht so wie die, mit denen wir Vereinbarungen getroffen haben, wie China oder Japan", sagte er und fügte hinzu: "Wir stehen kurz vor einem Abkommen mit Indien, bei dem sie sich öffnen."

In einem Interview mit Real America's Voice sagte Trump, der Steuersatz werde "wahrscheinlich 10 oder 15 Prozent betragen, wir haben uns noch nicht entschieden." Für Waren aus den meisten Ländern gilt derzeit ein Basiszollsatz von 10 Prozent. In der vergangenen Woche hatte Trump pauschale Zölle von 15 bis 20 Prozent ins Gespräch gebracht.

Trump hat bereits etwa zwei Dutzend Briefe an einzelne Handelspartner verschickt, darunter die Europäische Union, Japan und Südkorea, in denen er die Zollsätze darlegt, die am 1. August in Kraft treten werden.

July 17, 2025 05:06 ET (09:06 GMT)