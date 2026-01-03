Trump postet Bild von gefangenem Maduro

PALM BEACH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat ein erstes Bild veröffentlicht, das den gefangengenommenem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro zeigen soll. Auf der Plattform Truth Social postete der Republikaner eine Abbildung, auf der Maduro gefesselt stehend in einem Jogginganzug mit verbundenen Augen und Kopfhörern zu sehen ist. Trump schrieb dazu: "Nicolás Maduro an Bord der USS Iwo Jima."

Am Samstagmorgen hatte Trump auf Truth Social bekanntgegeben, dass US-Streitkräfte bei einem Angriff auf Venezuela den Staatschef Maduro und dessen Ehefrau festgenommen haben. Beide befinden sich nach Trumps Angaben auf einem Schiff in Richtung New York, wo sie angeklagt wurden./rin/DP/he