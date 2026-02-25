Trump preist Nationalgarde-Einsatz in den USA als Erfolg

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Rede zur Lage der Nation den Einsatz der Nationalgarde in mehreren Großstädten als Erfolg bezeichnet. Seit vergangenem Sommer habe er Nationalgardisten und Bundespolizisten nach Memphis, New Orleans und Washington entsandt, um "Recht und Ordnung" wiederherzustellen. In der Hauptstadt sei die Kriminalität inzwischen auf einem historischen Tiefstand, die Zahl der Morde im Januar im Vergleich zum Vorjahr "nahezu um 100 Prozent" gesunken, sagte Trump.

Im vergangenen Jahr hatte Trump die Nationalgarde in mehrere demokratisch regierte Städte entsandt - in vielen Fällen gegen den Willen der Städte und Bundesstaaten. Er begründete das unter anderem mit angeblich ausufernder Kriminalität. Kritiker sahen darin eine Machtdemonstration im Inneren und den Versuch, politische Gegner einzuschüchtern. Nach juristischen Niederlagen zog die US-Regierung die militärischen Reserveeinheiten schließlich vielerorts wieder ab./hae/DP/zb