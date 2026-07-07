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07.07.2026 15:23:42
Trump Promised a Foreign Investment Boom. It’s Getting Harder to Deliver.
The threat of tariffs may have helped push more capital into the United States, but other factors are pushing it away.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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