BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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27.03.2026 08:35:00
Trump promises TSA paychecks even as House rejects Senate bill, threatening to prolong government shutdown
U.S. airport chaos was set to end as the Senate in the early hours of Friday passed a bill that will fund the Transportation Security Administration and other key functions of the Department of Homeland Security.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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