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11.05.2026 20:05:47
Trump Proposes Suspending Federal Gas Tax Until Prices Fall
Congress would have to agree to any suspension, and dropping federal taxes would not make up for the steep increase in prices since the war began.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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