Trump-Prozess zu versuchtem Wahlbetrug soll später starten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump rund um versuchten Wahlbetrug soll später starten als geplant. Das zuständige Bundesgericht in der Hauptstadt Washington teilte am Freitag (Ortszeit) mit, der ursprünglich angesetzte Prozessauftakt am 4. März werde verschoben, ein neuer Termin werde zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Hintergrund für die Änderung sind noch offene Rechtsfragen in dem Fall./jac/DP/he