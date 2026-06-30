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01.07.2026 01:02:31
Trump Pulled In About $1.4 Billion From Crypto Ventures, Financial Disclosure Shows
The release of a mandatory financial disclosure for 2025 shows that the Trump family’s holdings, particularly the president’s crypto businesses, were stunningly lucrative.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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