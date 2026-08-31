Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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31.08.2026 17:00:11
Trump pushes Apple to change 'Lake Ontario' to 'Lake America' on its maps
The request comes after Google made the switch for US-based users over the weekend. MapQuest, another US map provider, said it will not change the name.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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