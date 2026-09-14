Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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14.09.2026 05:19:27
Trump Pushes Back on AI Slowdown, Says 'Whoever Wins With AI Wins,' Microsoft CEO Satya Nadella Says Tech Must Stay 'Under Human Control'
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