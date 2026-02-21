Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
21.02.2026 17:17:25
Trump raises global tariffs to 15% in wake of Supreme Court loss
President continues his attack on judges and announces levies on US trading partners will 'immediately' increase
