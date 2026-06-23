Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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23.06.2026 19:04:00

Trump regrets once selling IBM’s stock. Now he’s cheering its quantum future and dealing its shares.

IBM looks like a focal point as the U.S. further backs domestic quantum-computing initiatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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