Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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23.06.2026 19:04:00
Trump regrets once selling IBM’s stock. Now he’s cheering its quantum future and dealing its shares.
IBM looks like a focal point as the U.S. further backs domestic quantum-computing initiatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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