PORT Aktie

PORT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008

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14.07.2026 00:47:52

Trump reinstates Iran port blockade and vows 20% charge on cargo passing through Hormuz

The US military later said it had started the third consecutive night of strikes on Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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