Trump sagt, er werde keine Gewalt in Grönland anwenden - Treffen mit Selenskyj

Von Hans Bentzien

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung bekräftigt, dass die USA die zu Dänemark gehörige Insel Grönland übernehmen müsse. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos begründete Trump seine Forderung damit, dass die USA "dieses Stück Eis" für seine Verteidigung brauchten und sie nie etwas von der Nato bekommen, aber sehr viel gegeben habe. "Die Leute glauben, ich werde Gewalt anwenden, aber ich muss keine Gewalt anwenden und ich werde keine Gewalt anwenden", sagte er. "Worum ich bitte, ist ein Stück Eis - kalt und schlecht gelegen", fügte er später hinzu. Die USA hätten der Nato sehr viel gegeben, aber nichts dafür bekommen. Sie habe Europa vor der Sowjetunion beschützt und später vor Russland.

Trump bekräftigte seine Einschätzung, dass der russische Präsident Wladimir Putin an einem "Deal" in Sachen Ukraine interessiert sei und sagt, dass er sich am Mittwoch mit den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen werde. "Das ist ein Blutbad und das will ich beenden. Aber eigentlich müssten sie die Europäer um Frieden bemühen, denn die USA und Europa trenne "ein sehr schöner Ozean".

