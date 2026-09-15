Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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15.09.2026 10:49:31
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards
The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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