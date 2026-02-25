Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
25.02.2026 18:34:00
Trump says AI will pay its fair share for electricity. Don’t expect cheaper power bills soon.
President Donald Trump said during the State of the Union address that tech companies will provide their own power for AI data centers — but energy experts say things are not that simple.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!