Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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03.05.2026 09:03:19
Trump says cutting US troops in Germany 'a lot further'
Germany's defense minister said Europe needs to take more responsibility for its own security. Top Republicans warn reducing troop numbers sends the "wrong signal" to Russian President Vladimir Putin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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