Remark Holdings Aktie
WKN DE: A2DQDV / ISIN: US75955K1025
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19.05.2026 18:26:00
Trump says he’ll let Warsh ‘do what he wants to do’ with interest rates. It’s a remark that Fed watchers have been bracing for.
President Donald Trump on Tuesday shifted his message for the Federal Reserve, suggesting he’ll give some slack to incoming Fed chair Kevin Warsh after putting unprecedented pressure on the U.S. central bank for more than a year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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