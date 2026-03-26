Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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27.03.2026 00:28:00
Trump says he’ll order that TSA officers be paid, in a move that could end long waits at airport security
President Donald Trump late Thursday said he would sign an executive order to “immediately” pay Transportation Security Administration workers who have gone without pay during a long-running partial government shutdown.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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