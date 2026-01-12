Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
12.01.2026 04:59:00
Trump says he’s ‘inclined to keep Exxon out’ of Venezuela after CEO’s skepticism
President Donald Trump on Sunday threatened to exclude Exxon Mobil from any oil deals in Venezuela, after the oil giant apparently didn’t display enough enthusiasm during a Friday meeting at the White House.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
