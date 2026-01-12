ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
|
12.01.2026 04:07:13
Trump says he’s inclined to exclude ExxonMobil from Venezuela
Chevron is the only Western oil major to have continued operating in the country while Maduro was in chargeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
