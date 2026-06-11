RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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11.06.2026 11:14:13
Trump says 'I love the inflation' as US prices rise at fastest rate in three years
The US president later said he had meant that he actually loved that inflation was not higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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