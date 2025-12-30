Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
30.12.2025 16:11:19
Trump says US hit Venezuela drug boat loading facility
The attack marks the first known land operation in Venezuela since the US started what it says is a campaign against drugs cartels in the region.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!