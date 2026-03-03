Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
03.03.2026 22:32:01
Trump says US Navy will protect ships in Middle East 'if necessary'
The US President said he was taking steps to keep energy supplies flowing as oil prices continued to surge.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
