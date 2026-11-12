Apple Aktie

Apple ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 16:59:38

Trump schlägt Apples Tim Cook als nächsten Nvidia-Chef vor

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump würde nach dem Abgang des NVIDIA-Gründers Jensen Huang gern den langjährigen Apple-Chef Tim Cook an der Spitze des Chip-Riesen sehen. Cook komme als einziger dafür infrage, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Eine Legende ersetzt eine Legende!", ergänzte er.

Huang war wenige Stunden zuvor nach Affären als Nvidia-Chef zurückgetreten. Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch die Führung, während nach einer dauerhaften Lösung gesucht wird.

Der 66-jährige Cook hatte im September den Chefposten bei Apple an Hardware-Chef John Ternus übergeben. Er kümmert sich vom Verwaltungsrat aus aber weiterhin um Kontakte zur Politik - darunter auch zum US-Präsidenten. Cook hatte in den vergangenen Jahren ein stabiles Verhältnis zu Trump aufgebaut, unter anderem mit Zusagen von Investitionen in den USA. Bei einem Termin im Weißen Haus überreichte er dem Präsidenten eine Glasscheibe mit einem goldenen Ständer.

Huang hatte Nvidia seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren geführt und war außergewöhnlich stark ins Tagesgeschäft des Chip-Konzerns involviert. Dutzende Manager berichteten direkt an ihn. Cook hatte bei Apple einen dezidiert anderen Führungsstil und gab seinen Top-Managern viel Freiraum in deren Bereichen.

In Medienberichten wurde derweil ein anderer Apple-Manager als möglicher Huang-Nachfolger gehandelt: Johny Srouji, der beim iPhone-Konzern seit Jahren für die Entwicklung eigener Chips zuständig ist. Das Verhältnis zwischen Apple und Nvidia gilt unterdessen seit Jahren als angespannt, unter anderem nach Differenzen über Grafikkarten-Technologie./so/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

mehr Analysen
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Apple Neutral UBS AG
03.11.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 323,80 0,95% Apple Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen