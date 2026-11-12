Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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12.11.2026 16:59:38
Trump schlägt Apples Tim Cook als nächsten Nvidia-Chef vor
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump würde nach dem Abgang des NVIDIA-Gründers Jensen Huang gern den langjährigen Apple-Chef Tim Cook an der Spitze des Chip-Riesen sehen. Cook komme als einziger dafür infrage, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Eine Legende ersetzt eine Legende!", ergänzte er.
Huang war wenige Stunden zuvor nach Affären als Nvidia-Chef zurückgetreten. Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch die Führung, während nach einer dauerhaften Lösung gesucht wird.
Der 66-jährige Cook hatte im September den Chefposten bei Apple an Hardware-Chef John Ternus übergeben. Er kümmert sich vom Verwaltungsrat aus aber weiterhin um Kontakte zur Politik - darunter auch zum US-Präsidenten. Cook hatte in den vergangenen Jahren ein stabiles Verhältnis zu Trump aufgebaut, unter anderem mit Zusagen von Investitionen in den USA. Bei einem Termin im Weißen Haus überreichte er dem Präsidenten eine Glasscheibe mit einem goldenen Ständer.
Huang hatte Nvidia seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren geführt und war außergewöhnlich stark ins Tagesgeschäft des Chip-Konzerns involviert. Dutzende Manager berichteten direkt an ihn. Cook hatte bei Apple einen dezidiert anderen Führungsstil und gab seinen Top-Managern viel Freiraum in deren Bereichen.
In Medienberichten wurde derweil ein anderer Apple-Manager als möglicher Huang-Nachfolger gehandelt: Johny Srouji, der beim iPhone-Konzern seit Jahren für die Entwicklung eigener Chips zuständig ist. Das Verhältnis zwischen Apple und Nvidia gilt unterdessen seit Jahren als angespannt, unter anderem nach Differenzen über Grafikkarten-Technologie./so/DP/zb
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