BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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24.06.2026 18:21:51
Trump scraps signing of US housing affordability bill
Bipartisan legislation is designed to boost supply and curb institutional investors’ role in property marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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