Spirit Airlines Aktie
WKN DE: A1CX36 / ISIN: US8485771021
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21.04.2026 16:28:36
Trump Seeks Suitors for Spirit Airlines While Dismissing Another Merger
As he rejected the idea of a merger of United Airlines and American Airlines, President Trump said someone, including possibly the federal government, should buy or help Spirit.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Spirit Airlines Inc.
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22.04.26
|Medien: US-Staat könnte 90 Prozent an Spirit Airlines halten (dpa-AFX)
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