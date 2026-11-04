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04.11.2026 06:37:38
Trump: Sender Fox News für Niederlagen mitverantwortlich
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Sender Fox News mitverantwortlich für die herbe Niederlage der Republikaner bei den Midterms gemacht. Der Sender trage Verantwortung, weil er ständig Demokraten "und Schlimmeres" in den Fokus stelle, meinte er auf seiner Plattform Truth Social.
Der Sender Fox News gilt als konservativ und räumt dem Präsidenten wesentlich mehr Sendezeit ein als andere große US-Sender. Über demokratische Kandidaten in entscheidenden Senatsrennen hatte er vor der Wahl überwiegend negativ berichtet./jcf/DP/stk
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