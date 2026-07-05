Summit Corporation Aktie

Summit Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01

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05.07.2026 08:55:21

Trump set to put NATO unity to the test at Turkey summit

NATO Secretary-General Mark Rutte is working to keep the alliance united and Donald Trump engaged. But disputes over burden sharing, US military commitments, and the Iran war are creating a major test for NATO unity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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