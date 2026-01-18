WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
18.01.2026 19:15:09
Trump set to steal the limelight at World Economic Forum
Plus, Japan’s prime minister to reveal election date, IMF updates on growth, and Netflix and Rio Tinto report earningsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!