Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
17.01.2026 17:47:20
Trump sets tariffs on some European nations over Greenland
Denmark, Germany, Norway, Sweden, France, the UK, the Netherlands and Finland to face a 10% tariff beginning February 1. Trump said tariffs will be in place until "a deal is reached" on Greenland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
