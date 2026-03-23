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23.03.2026 18:57:57
Trump Sets Up ‘Pax Silica’ Fund to Reduce Global Dependencies
Trump officials said on Monday that the war in Iran had emphasized the need to reduce vulnerabilities for energy and technology.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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