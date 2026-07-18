SUPPORT Aktie

SUPPORT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.07.2026 17:35:20

Trump signals support for Patriot production in Ukraine

US President Donald Trump says he may let Ukraine produce Patriot air defense missiles. Analysts welcome the move as a sign of support for the country — but warn it could take years before production begins.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten