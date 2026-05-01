BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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01.05.2026 08:57:52
Trump Signs DHS Funding Bill, Ending Record Shutdown After Weeks Of GOP Pressure—ICE And Border Patrol Remain Unfunded
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