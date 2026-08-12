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12.08.2026 21:57:38
Trump: Sprecherin Leavitt hört zum Monatsende auf
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Abgang seiner Sprecherin Karoline Leavitt zum Ende des Monats verkündet. Sie werde dann mehr Zeit haben, sich um ihre kleinen Kinder und um ihre Familie zu kümmern, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social zur Begründung./fsp/DP/he
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