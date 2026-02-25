Trump spricht erneut von angeblichem Wahlbetrug

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine widerlegte Behauptung eines angeblichen Wahlbetrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020 erneuert. Seine zweite Amtszeit sollte eigentlich seine dritte sein, "aber es passieren seltsame Dinge", sagte Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Parlaments. Auch Jahre nach Joe Bidens Sieg bei der Wahl 2020 räumt Trump seine Niederlage nicht ein. Stattdessen behauptet der 79-Jährige unverdrossen, er sei damals durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Dabei ist das längst und vielfach widerlegt./ngu/DP/zb