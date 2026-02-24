|"State of the Union"
|
24.02.2026 20:14:39
Trump spricht zu Lage der Nation
In der Rede zur Lage der Nation ("State of the Union") geben Präsidenten alljährlich auch einen Ausblick auf den von ihnen angestrebten Kurs für die Vereinigten Staaten. Erwartet wird, dass sich Trump unter anderem zu den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über das iranische Atomprogramm positionieren wird.
Nach Trumps Rede steht traditionell die Antwort der Opposition an. In diesem Jahr wird die demokratische Gouverneurin des Bundesstaats Virginia, Abigail Spanberger, an das Pult treten.
/hme/DP/jha
WASHINGTON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.