KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.05.2026 17:29:00
Trump stoppt wichtige Verordnung für KI-Modelle
Eine neue Verordnung sollte die kritische Prüfung neuer KI-Modelle ermöglichen. Doch die Tech-Branche meldete im letzten Moment Bedenken beim US-Präsidenten an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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