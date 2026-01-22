JPMorgan Chase Aktie
ISIN: ARDEUT110244
|
22.01.2026 20:49:08
Trump Sues JPMorgan, Saying the Bank Closed His Accounts for Political Reasons
The lawsuit, citing “political discrimination,” said the banking giant told President Trump shortly after the Jan. 6 attack on the Capitol that it would close his accounts.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
