Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
18.01.2026 08:21:34
Trump tariff threat over Greenland 'unacceptable', European leaders say
The US president says several European allies opposed to his plans to buy Greenland will face 10% tariffs from February.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!