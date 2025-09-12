|
12.09.2025 14:31:38
Trump: Tatverdächtiger im Fall Kirk wahrscheinlich gefasst
OREM (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist US-Präsident Donald Trump zufolge "mit hoher Wahrscheinlichkeit" der Tatverdächtige gefasst worden. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News./fsp/DP/men
