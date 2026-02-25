Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

25.02.2026 05:32:38

Trump: Tech-Konzerne sollen Strom für KI selbst erzeugen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will große Technologieunternehmen dazu verpflichten, ihren wachsenden Strombedarf künftig selbst zu decken. Die Firmen könnten Kraftwerke für ihre Rechenzentren direkt an den jeweiligen Standorten errichten, sagte Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation. So solle verhindert werden, dass die Strompreise für Verbraucher steigen - in manchen Regionen könnten sie sogar sinken, mutmaßte Trump.

Der Strombedarf von Rechenzentren - insbesondere für Anwendungen Künstlicher Intelligenz - ist enorm. Je stärker KI in Wirtschaft und Alltag Einzug hält, desto größer werden die benötigten Rechenkapazitäten und damit der Energieverbrauch. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur verbraucht ein mittelgroßes Rechenzentrum so viel Strom wie rund 100.000 Haushalte. Schätzungen zufolge benötigt eine einzelne ChatGPT-Anfrage sechs- bis zehnmal so viel Energie wie eine klassische Suchmaschinenanfrage./hae/DP/zb

